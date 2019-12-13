Пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян на брифинге в Ереване прокомментировала заявления главы МИД Азербайджана о том, что на переговорах по Нагорному Карабаху обсуждается так называемый «План Лаврова».

Нагдалян сказала, что «на переговорах сейчас вообще никакой документ не обсуждается».

Глава МИД Азербайджана заявил в своем интервью, что в переговорах с армянским коллегой обсуждаются «конкретные и реальные моменты». Мамедъяров подчеркнул, что в ходе переговоров с армянской стороны появлялись различные документы, последним из которых является «План Лаврова».

Minval.az