Переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта нет альтернативы, заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

«Достижение мира посредством переговоров — это очень сложный процесс. Никто без нас не решит этот конфликт. Все варианты должны быть на столе. Краеугольный вопрос — что же дальше? Нужно иметь стратегическое терпение для решения конфликта. Я не верю, что переговорный процесс остановится. Я думаю, что здравомыслие не покинет армянскую сторону. Я не верю, что кто-то у них заинтересован выйти из переговоров. Мы тоже всегда об этом говорим (о необходимости мирных переговоров)», — сказал Мамедъяров в интервью CBC.

По его словам, в действиях и заявлениях армянской стороны очень часто превалируют эмоции. «99% действий и заявлений армянской стороны основаны на эмоциях. Переговорный процесс должен внимательно отслеживать настроения внутренние настроения в обществе. Как в Армении, так и в Азербайджане. Это естественный процесс и однозначно. Накал страстей и в Азербайджане и в Армении очень высокий. Мы со своей стороны не понимаем, почему армянская сторона не позволяет армянской общине Карабаха общаться с азербайджанской общиной», — отметил он.

Мамедъяров подчеркнул, что даже в случае возобновления военных действий, «все равно переговорный процесс должен иметь место, так как война не может быть вечной».

При этом он добавил, что эмоции и стереотипы, которые присутствуют у армянской стороны, создают негативный фонд, и это мешает двигаться вперед. «Я всегда задаю армянской стороне, в том числе и журналистам, вопрос: назовите мне хоть один аргумент, что вы выиграли от конфликта с Азербайджаном? Вы стали лучше жить, приобщились к проектам или что-то еще? Поэтому важно достучаться до сердца простых армянских граждан», — отметил он.

Министр добавил, что на переговорах с армянским коллегой обсуждаются «конкретные и реальные моменты».

Глава МИД Азербайджана подчеркнул, что в ходе переговоров с армянской стороны появлялись различные документы, последним из которых является «План Лаврова». «План Лаврова» — это результат плотных дискуссий, где-то два года назад в Москве. Но он все равно основывается на «мадридских принципах». Есть заявление сопредседателей МГ ОБСЕ от 9 марта 2019 года, в котором как раз определено видение посредников для движения вперед в переговорах. Суть очень простая — поэтапность. На первом этапе вывод войск, возвращение азербайджанского населения, обеспечение безопасности, налаживание коммуникаций. Поэтому наше предложение армянской стороне можно охарактеризовать как «мир с перспективой процветания»», — отметил министр.

Мамедъяров добавил, что Азербайджан попросил сопредседателей подготовить отчет о безопасности по вопросу безопасности. «Мы предметно этот вопрос обсуждали. Для Армении, по словам главы их МИДа, важны статус и безопасность. Что такое статус — понятно, а вот что такое безопасность? Сопредседатели тоже этот момент хотят понять. Должна быть формула безопасности, когда вернется азербайджанское население в освобожденные районы. Армянское население Карабаха — это наши граждане и их безопасность будет обеспечена в полном объеме. Но это наше понимание, а вот какое оно у армянской стороны?», — сказал глава МИД Азербайджана.

Minval.az