Увеличилось число пострадавших в результате крупного пожара на рынке стройматериалов в Баку, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения во вторник.
Читайте также: Пожар на рынке стройматериалов EuroHome в Баку потушен (обновлено)
По обновленной информации, всего в результате пожара пострадали 13 человек.
«На месте помощь была оказана восьми лицам, четверо с диагнозом «отравление дымом» были доставлены в отделение токсикологии Клинического медцентра, еще один человек с порезом руки — в Институт травматологии и ортопедии», — сообщает Минздрав.