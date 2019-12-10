Увеличилось число пострадавших в результате крупного пожара на рынке стройматериалов в Баку, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения во вторник.

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По обновленной информации, всего в результате пожара пострадали 13 человек.

«На месте помощь была оказана восьми лицам, четверо с диагнозом «отравление дымом» были доставлены в отделение токсикологии Клинического медцентра, еще один человек с порезом руки — в Институт травматологии и ортопедии», — сообщает Минздрав.

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