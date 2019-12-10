К тушению горящего рынка стройматериалов EuroHome привлечена авиация МЧС.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, в тушении участвует вертолет Ка-32.

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На «горячую линию» 112 МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре на территории рынка стройматериалов «EuroHome» в Бинагадинском районе Баку.

На место происшествия привлечены силы Госслужбы противопожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Работы по тушению пожара продолжаются.

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«Вызов на рынок стройматериалов, расположенный на территории, именуемой «Экологический пост», поступил в 08.18».

Об этом сообщили в Минздраве.

На место пожара прибыли 4 бригады скорой медицинской помощи. По состоянию на 09.15, за помощью обратился один предприниматель. Медики оказали необходимую медицинскую помощь на месте.

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В связи с пожаром на рынке стройматериалов «EuroHome» мобилизованы силы МЧС, объявлен «Вызов № 3» .

Об этом сообщили в МЧС.

Работа по тушению пожара продолжается. Дополнительная информация будет дана позже.

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В торговом центре в Баку вспыхнул пожар.

Как сообщает во вторник Trend, инцидент произошел в здании оптового рынка строительных материалов «Eurohome» в Бинагадинском районе столицы. Сильный пожар в одном из магазинов строительных материалов на рынке также распространился на другие магазины.

В настоящее время принимаются меры по предотвращению пожара.

Minval.az