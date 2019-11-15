Группа граждан проводит акцию протеста перед посольством РФ в Ереване после того, как в российском Армавире местный депутат закрасил доску нацистскому пособнику Гарегину Нжде.

Участники протеста выражают недовольство тем обстоятельством, что правоохранители не позволяют им подойти к воротам российского посольства, требуя сохранять дистанцию. Участники протеста в этой связи обвинили полицейских в попытке препятствовать их праву на свободу проведения собраний.

Участники акции намереваются передать представителям российского посольства письмо- ноту протеста. Одним из инициаторов протеста являются боевики «Сасна црер», отмечает «Арминфо».

Как сообщал Minval.az, памятная доска пособнику фашистов Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде) в кубанском Армавире была закрашена на днях черной краской депутатом Армавирской городской думы Алексеем Виноградовым.

11 ноября истек двухнедельный срок, в течение которого краевые и местные власти Армавира, а также представители местного отделения «Союза армян России» обещали демонтировать памятную доску организатору так называемого Армянского легиона СС Гарегину Нжде.

Виноградов не раз заявлял, что в случае невыполнения обещаний о демонтаже доски он самостоятельно решит этот вопрос, и так как из-за бездействия краевых и местных властей, а также органов прокуратуры доска осталась на прежнем месте, депутат Виноградов выразил свою активную гражданскую позицию, закрасив черной краской мемориальную доску Нжде.

«Памятники тем, кто замарался в сотрудничестве с Третьим рейхом – это оскорбление народа, воевавшего с немецко-фашистскими захватчиками. Если — Нжде герой, то кто тогда те, кто устанавливает ему памятные доски?» — рассказал Виноградов.

Minval.az