Памятная доска пособнику фашистов Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде) в кубанском Армавире закрашена черной краской, — рассказал депутат Армавирской городской думы Алексей Виноградов.

11 ноября истек двухнедельный срок, в течение которого краевые и местные власти Армавира, а также представители местного отделения «Союза армян России» обещали демонтировать памятную доску организатору так называемого Армянского легиона СС Гарегину Нжде.

Алексей Виноградов не раз заявлял, что в случае невыполнения обещаний о демонтаже доски он самостоятельно решит этот вопрос, и так как из-за бездействия краевых и местных властей, а также органов прокуратуры доска осталась на прежнем месте, депутат Виноградов выразил свою активную гражданскую позицию, закрасив черной краской мемориальную доску Нжде, пишет информационное агентство «Красная Весна».

«Памятники тем, кто замарался в сотрудничестве с Третьим рейхом – это оскорбление народа, воевавшего с немецко-фашистскими захватчиками. Если — Нжде герой, то кто тогда те, кто устанавливает ему памятные доски?» — заявил Виноградов.

Демонтировать памятную доску Нжде жители Армавира потребовали еще в 2017 году, направив коллективное заявление в органы местной власти, правоохранительные органы и органы прокуратуры, однако требования местных жителей так и остались на бумаге.

Minval.az