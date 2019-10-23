Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США совершили тренировочный полет над Черным морем, один из которых при этом сымитировал бомбардировку Крыма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Европейского командования вооруженных сил США.
Согласно данным Twitter, PlaneRadar, который отслеживает полеты военной авиации, речь может идти о маневрах 19 октября. Известно, что сам полет продолжался 12 часов, в них также участвовали военные Украины, Грузии и Румынии.
13:10 мск.
Пара стратегических бомбардировщиков #Boeing B-52H #Stratofortress ВВС США🇺🇸, (2BW | 20BS), бортовые номера 60-0025 и 61-0010, позывные #AFKAI11 #AFKAI12 , взлетевшие с авиабазы Файрфорд🇬🇧 RAF #Fairford (#IATA: #FFD,#ICAO: #EGVA), в воздушном пространстве Германии🇩🇪. pic.twitter.com/HddCYGuJaR
— PlaneRadar (@ua4wiy_) 19 октября 2019 г.