Российская компания ORSIS ARMS, производящая стрелковое оружие, подала иск против Министерства обороны Армении за отмену тендера на поставки оружия без обоснования, сообщает радио «Азатутюн».

Информацию об этом первой ввела в обращение российская сторона. В конце прошлой недели, в частности, РИА Новости сообщило, что в мае оборонное ведомство Армении объявило конкурс на поставку вооружения на сумму в несколько миллионов долларов, квалификационным требованиям которого якобы смогла удовлетворить только российская ORSIS.

«Вскоре стало известно, что тендер закрыли без объяснения причин. ORSIS обратилась в апелляционную комиссию и к юристу, представляющему ее интересы в Армении, в результате чего был подан иск. О случившемся также извещен военный атташе посольства Армении в России, — написало РИА Новости, пояснив: — Зарегистрированная в Армении компания-резидент ORSIS на протяжении нескольких лет поставляла Еревану оружие, патроны и оптику».

В компании заявили, что теперь она в черном списке, отмечая, что Минобороны Армении чинило им препятствия и потребовало дополнительные документы.

Компания направила письма премьеру Николу Пашиняну и министру обороны Давиду Тонояну, но ответа не получила.

Сложившаяся ситуация грозит срывом проекта строительства патронного завода в Армении, со ссылкой на представителя компании сообщило РИА Новости.

Ранее расследующие журналисты опубликовали объемную статью о данной компании, заявляя, что она связана с бывшим вице-премьером России, главой «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным.

Следственный комитет Армении подтвердил, что вышеуказанная компания подала иск против Минобороны Армении. Согласно официальному сообщению, возбуждено уголовное дело по признакам «халатного отношения должностного лица к службе».

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян уклонился от комментариев.

Minval.az