Ресторан «Армения» ограничил доступ к странице в фейсбуке после массовой критики в связи с иском к организаторам акций протеста 27 июля, пишет «Дождь».

Ресторан расположен на Тверской улице. Ответчиками по иску выступают политик Алексей Навальный, незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Илья Яшин и Любовь Соболь. Владелец ресторана, компания ООО «Анкор» потребовала выплатить ей более 550 тысяч рублей в качестве компенсации за закрытие ресторана в день акции. 19 июля Тушинский суд принял иск к рассмотрению.

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Как отмечал «Коммерсантъ», негативные комментарии обрушили рейтинг ресторана до двух баллов из пяти. Большинство жалоб касались обслуживания — плохой еды, шума, грязи, а также невежливого и неграмотного персонала, пишет «Эхо Москвы». Некоторые призвали объявить бойкот заведению, кто-то написал, что ресторан должен обслуживать Росгвардию.

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