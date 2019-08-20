Кремлевские пропагандисты – главред RT Маргарита Симоньян и телеведущий Владимир Соловьев отреагировали на массовые призывы россиян бойкотировать магазин и ресторан «Армения» на Тверской улице в Москве.

Пропагандистка Симоньян раскритиковала оппозиционеров и поддержала заведение, отметив, что «туда в основном ходят армяне, скучающие по родной еде».

Владимир Соловьев также встал на сторону «Армении», отметив, что «методы, которые взяли на вооружение оппозиционеры пришли из-за границы и выглядят смешно».

Как сообщал Minval.az, магазин и ресторан «Армения» оказался в центре скандала после того, как владельцы подали иск на возмещение ущерба на организаторов акции за честные выборы, прошедшей в непосредственной близости от заведения.

Один из самых популярных политических режиссеров мира Виталий Манский открыто призвал к бойкоту заведения.

«Никогда больше моя нога не переступит порог кафе и магазина «Армения» на Тверской 17. Это рядом с моим домом. Я там многие годы покупал продукты, встречался по работе… Но «Армения» на Тверской подала в суд на незарегистрированных кандидатов в Мосдуму за упущенную выгоду от московских событий 27 июля. Упущенную выгоду!!! Вот правда, очень хочется что бы владельцы реально почувствовали что такое на самом деле упущенная выгода. Надеюсь, я так поступлю не один, по отношению к этим бизнесменам», — написал он в своем «Фейсбуке».

Minval.az