Двум молодым гражданам Армении предъявлены обвинения в уклонении от очередного призыва на срочную воинскую службу в ВС страны. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Отмечается, что Т. Манукян уклонялся от службы путем симуляции болезни. В итоге ему предъявлено обвинение по пункту 1 части 2 статьи 327 Уголовного кодекса Армении.

В свою очередь С. Гукасян пытался уклониться от призыва на службу в ВС Армении путем обмана. Ему предъявлено обвинение по пункту 2 части 2 статьи 327 УК Армении.

Minval.az