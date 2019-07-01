Российский телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал отказ певицы Нино Катамадзе от выступлений в России.

Он назвал заявление артистки «рекламной кампанией», а также заявил, что Грузия должна извинится перед РФ за события 2008 года. Об этом Соловьев написал в своем Telegram-канале.

«Просите меня великодушно, а насколько Нино Катамадзе востребованная певица в России? Я не большой знаток музыки. Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию? Толпы ее поклонников выйдут на площади с протестами против российской власти? Почему все время должна Россия? А разве Грузия не заинтересована в Российском рынке? Начинайте бороться за наш рынок и нашего туриста. И начиная эту борьбу учтите, что мы не забудем , что в 2008 году грузинские войска убили наших миротворцев. И Грузия до сих пор так и не принесла своих извинений и не выплатила компенсацию семьям погибших», — написал Соловьев.

Чуть позже, на своей странице в социальной сети Twitter он заявил, что высказывание Катамадзе было всего лишь «обычной рекламной кампанией».

«Все оказалось довольно банально. Обычная рекламная кампания. «Как напомнить о себе на волне протестов и взбодрить продажи». Нино Катамадзе удалила свой нагремевший пост с отказом выступать в России, и продает билеты на новые выступления у нас», — заявил он.

Minval.az