Известная грузинская джазовая певица Нино Катамадзе поддержала участников акций протеста в Тбилиси, которые уже десять дней собираются у здания парламента Грузии.

Комментируя свое участие в фестивале «Усадьба Jazz» 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.

«Я сказала на этом концерте и хочу вам тоже заявить, что это было последним моим выступлением в России!» — цитирует высказывание Катамадзе ТАСС.

Исполнительница сообщила также, что солидарна с мнением митингующих в Тбилиси: она присоединилась к их требованию об отставке главы МВД Грузии Георгия Гахарии.

В своём заявлении певица извинилась за выступление в РФ и заявила: «Россия — оккупант, Путин — наш общий враг!».

Minval.az