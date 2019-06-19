«В один прекрасный день Грузия может проснуться и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий».

Об этом в своем Twitter написал бывший заместитель министра обороны США, старший директор Центра имени Байдена Университета Пенсильвании Майкл Карпентер.

«Провел всего три дня в Грузии. Я не уверен, что правительство полностью осознает последствия политики открытых дверей с Россией. С таким количеством «туристов» (эх ФСБ) и земель, скупаемых российскими бизнесменами, они могут проснуться в один прекрасный день и обнаружить не 20%, а 100% оккупированных территорий», — написал Карпентер.

Minval.az