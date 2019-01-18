«Ознакомились с реакцией пресс-службы МИД Азербайджана на наше сообщение о недопуске в эту страну российских граждан с армянскими корнями. Отмечаем выходящий за рамки дипломатических приличий тон комментария. Не меньшее недоумение вызывает его содержание, сводящееся к требованию «не раздувать» тему дискриминации приезжающих в Азербайджан российских граждан как якобы малозначимую на фоне динамичного поступательного развития двусторонних отношений». Об этом, как сообщает Minval.az, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В сообщении отмечается, что «такой подход, разумеется, неприемлем».

«Защита законных прав и интересов российских граждан является одним из безусловных приоритетов нашей внешней политики, осуществляемой под руководством Президента Российской Федерации. При этом наличие дружественных межгосударственных отношений с той или иной страной обычно рассматривается как фактор, способствующий конструктивному решению проблем в данной области.

Вместо не имеющих прямого отношения к делу общих рассуждений хотели бы услышать предметные разъяснения по каждому инциденту с россиянами. Среди этих, по терминологии азербайджанского МИДа, «частных случаев» есть и столь вопиющие, как отказ во въезде в мае 2018 года ветерану Великой Отечественной войны, восьмидесятиоднолетней жительнице блокадного Ленинграда или недопуск в страну в феврале 2017 года женщины, которую вместе с четырёхлетним сыном много часов продержали в спецнакопителе», — важно отметили в МИД РФ.

Во внешне политическом ведомстве России «также ожидают официальных разъяснений по дипломатическим каналам по поводу намеков азербайджанской стороны на необходимость для российских граждан согласовывать поездки в Азербайджан с посольством республики в Москве, что являлось бы нарушением Соглашения о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Азербайджанской Республики от 3 июля 1997 года».

«В зависимости от содержательной реакции азербайджанской стороны будем определяться с нашими дальнейшими шагами», — подчеркнули в МИД РФ.

Напомним, 11 января официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что «задержание и высылка граждан России по национальному признаку из Азербайджана – грубое нарушение их прав»

В ответ на это руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева заявила, что официальный Баку расценивает заявление официального представителя МИД РФ как провокационное и антиазербайджанское.

15 января РИА Новости со ссылкой на «дипломатический источник в Москве» сообщило, посольство Азербайджана в РФ получило памятную записку МИД России «в связи с дискриминационным отношением к гражданам России в аэропортах Азербайджана».

Minval.az