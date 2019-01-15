Посольство Азербайджана в РФ получило памятную записку МИД России в связи с дискриминационным отношением к гражданам России в аэропортах Азербайджана, сообщил РИА Новости дипломатический источник в Москве.

«Посольство Азербайджана в Москве получило памятную записку МИД России в связи с дискриминационным отношением к российским гражданам по этническому признаку в аэропортах Азербайджана… Азербайджанская сторона в очередной раз заверила российских коллег, что будут предприняты шаги для урегулирования проблемы», — указал он.

Напомним, ранее МИД Азербайджана назвал заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о недопуске российских граждан армянского происхождения на территорию Азербайджана как провокационное и антиазербайджанское.

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