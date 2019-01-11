«Задержание и высылка граждан России по национальному признаку из Азербайджана является грубым нарушением их прав”.

Об этом заявила в ходе еженедельного брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Я видела большое количество сообщений, в том числе в социальных сетях. В течение праздников тоже были инциденты, мы фиксировали их и ранее. Мы регулярно ставили этот вопрос перед азербайджанской стороной, говорили о том, что подобные случаи, к сожалению, становятся традицией, к сожалению нехорошей и неправильной», — цитирует ее слова ереванский «Спутник».

По ее словам, в прошлом году было, как минимум, 16 случаев отказа во въезде в Азербайджан по этническому признаку. При этом «российские граждане подвергались многочасовому задержанию в аэропорту, затем насильственно высылались из страны».

«Указанные факты, с нашей точки зрения, являются грубым нарушением прав граждан России. МИД России неоднократно обращало внимание азербайджанской стороны на неприемлемость сложившегося положения. Требовали мы прекратить эту практику – и задержания, и высылки. Она несовместима с дружественными отношениями между странами», — важно сказала Захарова.

По ее словам, «российская сторона получила заверения от азербайджанского руководства, что ситуация будет исправлена».

«И мы очень на это рассчитываем», — подчеркнула Захарова.

Официальный Баку неоднократно заявлял, что страна проводит проверку при въезде в страну российских граждан армянского происхождения с целью избежать возможных провокаций.

Minval.az