Обвинения в преступлении против человечности не имеют срока давности, заявил глава Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов, комментируя Minval.az сообщение о том, что в Литве ожидается оглашение приговора в отношении виновных (в том числе и граждан России) в трагических событиях у Вильнюсской телебашни 13 января 1991 года.

Как ранее сообщал Minval.az, оглашение приговора состоится 18 февраля. Однако в России обвинения считают безосновательными, упирая на тот факт, что события в Вильнюсе имели место в период вхождения Литвы в состав СССР, и войсковые подразделения выполняли свой служебный долг, действуя в соответствии с законодательством СССР.

При этом также упоминается, что уголовное преследование россиян осуществляется, согласно УК Литовской Республики, принятому в 2011 году, то есть много лет спустя с момента событий 1991 года, с применением обратной силы уголовного закона, усиливающего наказание. И такая практика противоречит общепризнанным принципам международного права и уголовного процесса.

В свою очередь Э.Зейналов напомнил о том, что это уже не первое дело с так называемой «антироссийской направленностью» — во всяком случае, именно так это воспринимают в Кремле.

Э. Зейналов также рассказал о том, что ранее в той же Литве был осужден бывший сотрудник КГБ, который после войны, в сороковых годах прошлого столетия, вылавливал литовских партизан – «лесных братьев», сражающихся против советской власти:

«В Латвии тоже осудили советского партизана, который во время войны, в ходе проводимой операции, принял участвовал в расправе над силами коллаборационистов, которые сотрудничали с немцами. В ходе операции была живьем сожжена беременная женщина. Все эти дела имели общую черту: они были использованы с применением обратной силы уголовного закона. На что именно желают обратить внимание мировой общественности представители нынешней России. Мол, если не было закона устанавливающего виновность, то человека нельзя наказать в соответствии принятого позднее закона, — отметил эксперт.

Однако преступление против человечности, в том числе военные преступления, выпадают из этого правила. И в отношении виновных в подобных преступлений могут быть применены современные нормы права, считает наш собеседник.

«Если солдат убивает мирного, безоружного жителя, то это во все времена считается антигуманным шагом. Кроме того, существовал прецедент Нюрнбергского процесса, Устав которого был принят после завершения войны и совершения преступных действий военнослужащих СС и нацистского руководства. В их отношении была применена обратная сила уголовного закона, устанавливающая их виновность», — отметил он.

Опирались творцы Нюрнбергского трибунала на нормы, установленные Лигой Наций в 20-х годах прошлого столетия. И в связи с событиями связанными с Литвой, это как раз-таки тот самый случай, когда обвиненные в этом преступлении были информированы о Нюрнбергском процессе. И они должны были знать, что стрельба по мирным жителям является военным преступлением.

Тоже самое можно сказать о виновниках кровавого преступления в январе 1990 года в Баку. Это тот самый случай, который напрашивается на параллели с Нюрнбергским процессом, и теми судебными процессами, которые состоялись в Литве и Латвии, добавил Э.Зейналов.

В России этим взглядам противостоят, даже существуют некоторые сторонники в этом вопросе. Правда всплыла, когда дела, связанные с событиями в Литве и Латвии в 40-х годах были направлены в Европейский суд по правам человека.

«И в ЕСПЧ был поднят вопрос: вправе ли данный судебный орган рассмотреть эти дела, если он сам создан относительно недавно. Было очень противоречивое голосование при принятии данного судебного решения. Пришлось прибегнуть к рассмотрению данного вопроса в Большой палате ЕСПЧ, принявшей решение, согласно которому Литва и Латвия были вправе судить виновных в этих преступлениях. Если бы в Азербайджане был бы проведен аналогичный судебный процесс, в отношении виновных в совершении «кровавого января», то там вполне есть четкий ориентир на существующие прецеденты», — добавил правозащитник.

При этом Э.Зейналов отметил, что те, кто был назван виновным в совершении преступления в ночь на 20 января 1990 года, в основном, проживают за пределами юрисдикции Азербайджана.

«Они проживают в России, являются гражданами этой страны. Но Россия их не выдаст нам, так как это будет противоречить Конституции РФ. Однако возможно, что все обвинительные материалы, связанные с данным преступлением, могут быть собраны и переданы российской стороне — в рамках двусторонних договоров о взаимной помощи. И Россия их может сама осудить — в соответствии современного законодательства РФ, либо назначив им наказание, либо признав невиновными. Однако в Азербайджане не стараются создать такой прецедент ни в отношении «кровавого января», ни ходжалинского геноцида. Видимо здесь превалирую политические соображения», — добавил Э.Зейналов

В заключение наш собеседник напомнил, что в СМИ упоминались виновные в событиях «кровавого января» из числа граждан Азербайджана и отметил, что их могли также осудить:

«В свое время было возбуждено уголовное дело, но до суда не дошло. И вновь исходя из политических соображений, хотя само судебное решение могло иметь большое политическое значение. Если осудили бы граждан Азербайджана за то, что они сотрудничали с Кремлем, тогда можно было потребовать и наказания лиц, проживающих за рубежом. Если этого не сделать, то все эти обвинения заведомо обречены на провал. Если их признают невиновными, тогда получается, что это оправдание тех, кто совершил кровавое преступление. Поэтому на эту «заминированную территорию» никто не собирается наступать. Дана политическая оценка этим кровавым событиям, названы виновные. А конкретные шаги не предпринимаются».

Бахтияр Сафаров

Minval.az