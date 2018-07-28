Армения предложила странам ОДКБ начать процесс замены генерального секретаря организации, заявил в субботу пресс-секретарь армянского МИД Тигран Балаян.

Ранее Специальная следственная служба предъявила обвинение генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Его адвокат заявлял, что Хачатурову не разъяснили характер и основания предъявленного ему обвинения в свержении конституционного строя. Накануне суд в Ереване освободил Хачатурова под залог.

«Это строго правовой процесс, к расследуемому в Армении уголовному делу привлечен гражданин Армении. Одновременно, учитывая, что речь идет о действующем генеральном секретаре ОДКБ и придавая большую важность обеспечению авторитета и бесперебойной деятельности организации, государствам-партнерам ОДКБ предложено начать процесс смены генерального секретаря ОДКБ», — говорится в обнародованном на странице МИД в Facebook ответе Балаяна на вопрос издания Tert.am.

Он добавил, что Армения строго придерживается обязательств по укреплению и усилению ОДКБ и продолжит активно участвовать в совместных работах, проводимых в этом направлении.

Minval.az