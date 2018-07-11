Певец Эмин Агаларов заявил журналистам телеканала Vice News, что никогда не пытался повлиять на исход выборов в США.

«Меня обвиняли во влиянии — и это прозвучит очень странно — во влиянии на американские выборы, — приводятся слова Агаларова на английском языке. — Меня — парня из Азербайджана, живущего в Москве. Поскольку я лично знаю Дональда Трампа». «Это довольно странное и смехотворное обвинение», — констатировал он.

Певец напомнил, что он и его отец встретились с Трампом в Лас-Вегасе (штат Невада), когда договаривались о проведении конкурса «Мисс Вселенная» в России в 2013 году. Как рассказал певец, Трамп тогда предложил пригласить на конкурс президента России Владимира Путина. «Он сказал: «Давайте пригласим Путина на конкурс», — приводятся слова Агаларова. Он отметил, что это не удалось сделать, в частности, из-за занятости главы государства.

Агаларову также были заданы вопросы о том, какую роль он сыграл в том, что касается состоявшейся в июне 2016 года в Нью-Йорке встречи Дональда Трампа — младшего с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Как говорится в публикации, Агаларов отметил, что говорил с Трампом-младшим перед встречей. «Я сказал, послушай, какие-то люди хотят встретиться с тобой», — приводятся слова певца. По его словам, Трамп-младший легко согласился.

Как подчеркивается в материале, сын президента ранее на слушаниях в одном из сенатских комитетов сказал, что не помнит этого разговора, отмечает ТАСС.

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