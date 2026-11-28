Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол заявил, что благодаря «психологическим пыткам» его сын стал одним из самых богатых людей в истории.

Об этом пишет газета Bild.

Журналисты отметили, что в прошлом Илон Маск сравнивал своего отца с «доктором Джекилом и мистером Хайдом». По словам предпринимателя, он многому научился у него, но Эррол «совершил все зло, какое только можно вообразить». В частности, Илон и его брат Кимбал подвергались психологическому насилию, следует из материала.