Словакия выделит Украине €500 тыс. на закупку генераторов и передаст три тепловоза, а также поможет с обустройством укрытий и подготовкой к зиме, сообщил словацкий премьер-министр Роберт Фицо по итогам межправительственных консультаций во Львове.

По словам Фицо, финансовая помощь предназначена для приобретения генераторов, которые должны доставить в Украину до конца ноября. Кроме того, Братислава уже участвует в софинансировании обустройства укрытий.

Стороны также обсудили перспективы сотрудничества после завершения войны. Словакия намерена участвовать в крупных инфраструктурных и транспортных проектах, в том числе в строительстве новых автомобильных магистралей между двумя странами.

Как сообщается, на встрече во Львове обсуждались также энергетика, транспортная инфраструктура, оборонное сотрудничество и евроинтеграция.