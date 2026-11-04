Казахстанская национальная компания «Продкорпорация» рассматривает возможность поставок продовольственной пшеницы в Израиль через Азербайджан и Грузию, предлагая заключить долгосрочные контракты на объем до 500 тысяч тонн, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства Казахстана.

Вопросы расширения взаимной торговли сельскохозяйственной продукцией и внедрения современных агротехнологий обсуждались на десятом заседании казахстанско-израильской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в Иерусалиме.

Заместитель председателя правления «Продкорпорации» Самат Теньбаев представил экспортные возможности Казахстана и сообщил о готовности компании рассмотреть долгосрочные контракты на поставку от 200 тыс. до 500 тыс. тонн продовольственной пшеницы, а также другой сельскохозяйственной продукции с учетом потребностей израильского рынка.

В качестве одного из возможных маршрутов доставки казахстанской продукции израильским партнерам предложен транспортный коридор через Азербайджан и Грузию. Кроме того, рассматриваются альтернативные направления с использованием портов Балтийского моря.

«Продкорпорация» входит в структуру Министерства сельского хозяйства Казахстана. Компания была создана в 1995 году для управления государственным резервом зерна, стабилизации внутреннего зернового рынка и содействия экспорту казахстанской зерновой продукции, в том числе для представления интересов страны на внешних рынках.