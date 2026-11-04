Государственный нефтяной фонд Азербайджана начал продавать часть золотых запасов после того, как стоимость металла превысила 5 тыс. долларов за унцию. Это позволило фонду зафиксировать прибыль и смягчить влияние последующего падения доходов.

Как сообщает Minval, об этом заявил министр финансов Сахиль Бабаев на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

По словам министра, два года назад никто не мог точно спрогнозировать, что цена золота достигнет 5,5 тыс. долларов за унцию, а затем снизится до 3,8 тыс. долларов.

«Было принято очень мудрое решение: после того как золото превысило отметку в 5 тыс. долларов, Нефтяной фонд начал определенные продажи. В результате фонд получил значительную прибыль — фактически зафиксировал доход от роста стоимости золота», — отметил Бабаев.

Он подчеркнул, что благодаря этим операциям влияние последующего снижения котировок до 3,8 тыс. долларов на доходы фонда удалось в определенной степени смягчить.

По словам министра, дальнейшая динамика цен на золото остается неопределенной. Если бы была уверенность, что стоимость металла продолжит снижаться, фонд мог бы продать и другие объемы золота. Однако такой уверенности не было, поскольку в течение ближайших шести месяцев или года новые геополитические конфликты могли вновь спровоцировать рост цен.

Бабаев добавил, что прогнозирование цен на сырьевые активы всегда сопряжено с неопределенностью, а на них влияют как внутренние, так и внешние факторы.