Есть люди, которые умудряются забыть тридцать лет собственной истории, зато безупречно помнят, чем недовольны сегодня. Армянская дипломатия, судя по всему, состоит именно из таких людей.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян объявил, что слова помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева о необходимости извинений со стороны Армении и армянского общества «противоречат» мирной повестке. Чуть позже он пожаловался, что Баку не допускает дипломатов третьих стран к осуждённым армянам. Обратите внимание на выбор слов: извиниться перед жертвами «мешает миру», а вот содержать под стражей осуждённых преступников, оказывается, почти преступление.

О том, почему мир требует мужества признать прошлое и почему Армения должна извиниться перед Азербайджаном, мы уже подробно писали. Сейчас же отметим, что Мирзоян и его коллеги упорно рисуют картину, в которой конфликт в Карабахе начался в 2020 году и закончился в 2023-м. Три года, будто бы вырванные из ниоткуда. Для тех, у кого куриная память, напомним: до этого тридцать лет азербайджанские земли находились под оккупацией. Во время Первой карабахской войны армянская сторона совершила Ходжалинский геноцид и другие военные преступления, сравняла с землёй наши города и сёла, уничтожила культурное, религиозное и историческое наследие, устроила экоцид. Всё это не стёрлось оттого, что в Ереване решили сменить точку отсчёта. Но именно этого Ереван и добивается: вычеркнуть неудобные главы собственной биографии и предложить миру версию, в которой история начинается с чистого листа.

Сегодня, когда страны живут в мире, армянские дипломаты по-прежнему периодически возмущаются визитами иностранных гостей в Карабах и призывают международные организации и другие государства не направлять туда дипломатов, аккредитованных в Баку. Карабах, напомним, — суверенная территория Азербайджана. Разве в рамках Вашингтонских договорённостей стороны не признали территориальную целостность и суверенитет друг друга? Выходит, одной рукой ставят подпись под документом, а другой пишут письма с просьбой её не замечать. То, что делают армянские официальные лица, имеет точное название — реваншизм. Без кавычек и дипломатических реверансов.

Аудитория, кстати, прекрасно помнит и историю о связях Мирзояна с лоббистом армянских интересов Луисом Морено Окампо, о которой впервые рассказал Minval Politka. Армения на словах уверяет, что с реваншистским лобби дел не имеет и сотрудничать с ним не собирается. Однако разоблачение этих связей показало: стоит возникнуть необходимости, как официальный Ереван прекрасно находит общий язык с реваншистскими кругами. Более того, когда нужно, он их ещё и финансирует. Принципы, как видим, отличная вещь, особенно когда их можно убрать в карман.

Но самое страшное, самое показательное в этой истории скрыто за кадром. Ереван рисует мир, где болит только у армянской стороны, а у Азербайджана боли будто бы не существует. Хотя карты минных полей Баку до сих пор не получил, и земля продолжает убивать людей. Где похоронены тысячи пропавших без вести, не знает никто, кроме тех, кто молчит. Матери ищут сыновей, дети ищут отцов, а в ответ тишина. И ни один представитель государственного или негосударственного сектора Армении не принёс извинений за разрушения и этнические чистки в Карабахе. Ни один. За тридцать лет.

Стоит нам произнести слово «извинения», как в Ереване хватаются за сердце: это, мол, «не способствует миру». Мир, в котором одна сторона обязана молчать, а другая вправе забывать, это не мир. Это капитуляция одной памяти перед другой.

Так что извиняться придётся. Не сегодня, так завтра. Не по доброй воле, так по необходимости. И самой Армении, и тем, кому память отшибает по расчёту, и тем, кто принимает нас за дураков. Иначе… Иначе будет по-другому. А как, в Ереване и без нас знают: самообман всегда кончается одинаково.