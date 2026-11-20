В рамках командно-штабных учений с компьютерной поддержкой «Eternity-2026», проведённых в нашей стране с участием представителей Азербайджана, Грузии и Турции, состоялся День высокопоставленного наблюдателя.

Сначала гости на учебном полигоне понаблюдали за действиями подразделений по охране и обороне объектов критической инфраструктуры, обеспечивающих транспортировку энергоресурсов, а также по противодействию вероятным угрозам и опасностям, исходящим от асимметричных сил.

Наблюдатели высоко оценили своевременное и точное выполнение поставленных задач, а также профессионализм участников учений.

Затем в Центре военных игр Института военного управления Национального университета обороны состоялась церемония закрытия совместных командно-штабных учений с компьютерной поддержкой «Eternity-2026».

Мероприятие началось с минуты молчания в память о погибших за свободу трёх стран и исполнения государственных гимнов стран-участниц.

Выступившие на мероприятии отметили, что продемонстрированные в ходе учений тесное взаимодействие и высокая самоотдача внесли значительный вклад в успешное выполнение поставленных целей и укрепление регионального партнёрства.

Было подчеркнуто, что теоретические знания и практический опыт, полученные в ходе учений, позволят вывести способность к совместным действиям на новый уровень.

В завершение церемонии участникам учения были вручены сертификаты и подарки, после чего было сделано фото на память.