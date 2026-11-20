Отец 23-летней Гюлары Мехдиевой, убитой 16 ноября в своем доме в Бинагадинском районе Баку, рассказал о психологических проблемах своего 16-летнего сына Айхана Мехдиева, которого обвиняют в совершении преступления.

Отец молодых людей Ага Мехдиев заявил, что у его сына ранее были психологические проблемы, в связи с которыми он проходил лечение. По его словам, в последние месяцы состояние Айхана значительно ухудшилось, сообщает Qafqazinfo.

Мужчина рассказал, что в 2022 году сын проходил лечение, после которого его состояние заметно улучшилось. В 2025 году он вновь обращался за медицинской помощью в Центр психического здоровья в районе Монтина, где консультировался у профессора Надира Исмайлова, а позднее — у другого врача.

По словам отца, последние два месяца Айхан практически не спал по ночам. Семья пыталась помочь ему с помощью снотворных препаратов, однако его состояние продолжало ухудшаться.

Ага Мехдиев также рассказал, что в этот период значительную часть времени проводил в Анкаре, где проходил лечение его 16-летний сын, страдающий онкологическим заболеванием. Подросток перенёс уже девять курсов химиотерапии.

Отец признался, что винит себя в том, что в последние месяцы не уделял Айхану достаточно внимания и своевременно не отвёз его к врачу.

По его словам, после задержания он встречался с сыном в рамках следствия, однако тот по-прежнему не отдаёт себе отчёта в происходящем. Мужчина отметил, что Айхан даже не понимал, почему отец уходит после встречи, и спрашивал, может ли пойти с ним.

Ага Мехдиев подчеркнул, что между детьми никогда не было различий в отношении со стороны родителей, а сами брат и сестра всегда хорошо ладили. Он рассказал, что когда Айхан находился в больнице, они вместе с Гюларой приходили навестить его с цветами.

Отец также сообщил, что Айхан самостоятельно поступил в Академию физического воспитания и спорта и учился на втором курсе.