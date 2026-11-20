Еврокомиссия перечислила Украине €7,9 млрд в рамках программы Ukraine Facility. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Сегодня мы выплачиваем почти 8 млрд евро — это самый крупный платеж на данный момент. Это ясно показывает: прогресс в реформах приносит реальные результаты и преимущества», — заявила она, пообещав Киеву дальнейшую поддержку.

Средства направлены на покрытие финансовых потребностей Украины и обеспечение работы государственных органов. Это крупнейший единовременный транш программы Ukraine Facility, предусматривающей выделение до €50 млрд в 2024–2027 годах при условии проведения реформ.