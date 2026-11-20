В бакинском метро произошёл технический сбой, вызвавший задержки поездов на Красной линии.

Как сообщили в ЗАО «Бакметрополитен», кратковременная техническая неисправность возникла в устройстве регулирования движения поездов на Красной линии.

В связи с этим сработала защитная система, обеспечивающая безопасность движения, а управление поездами было переведено на резервную систему.

В результате задержки возникли только на Красной линии. На Зелёной и Фиолетовой линиях поезда продолжали движение по обычному графику.

После технического осмотра неисправность была выявлена и оперативно устранена в течение пяти минут. В настоящее время движение поездов на Красной линии осуществляется с интервалами, соответствующими графику часа пик.