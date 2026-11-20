Израиль и США рассматривают возможность новой масштабной военной операции против Ирана. По данным CBS News, Тель-Авив обеспокоен восстановлением иранского производства баллистических ракет и переносом военной и ядерной инфраструктуры под землю.

По информации источников телеканала, израильская армия находится в состоянии повышенной боевой готовности и готова к новому этапу противостояния. Израиль предпочел бы действовать совместно с Вашингтоном, однако президент США Дональд Трамп пока не принял решения о начале операции.

Дополнительным сигналом стали переговоры главы Центрального командования ВС США адмирала Брэда Купера с начальником Генштаба Израиля Эялем Замиром и главой Моссада Романом Гофманом.

Ситуация осложняется возобновлением военных столкновений. На этой неделе США нанесли удар по иранскому острову Кешм, назвав его ответом на атаки по американским объектам в Бахрейне. Тегеран предупредил, что в случае новых ударов его ответ будет более масштабным.

По данным CBS News, новая наступательная операция может начаться в течение двух-четырех дней после соответствующего приказа.