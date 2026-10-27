В истории международных отношений существует закономерность, которую государства нередко предпочитают игнорировать. Военные конфликты заканчиваются подписанием соглашений, установлением границ и восстановлением дипломатических отношений. Однако политическое урегулирование далеко не всегда означает историческое примирение. Государства могут отказаться от войны, сохраняя при этом несовместимые представления о причинах конфликта, собственной ответственности и справедливости его исхода.

Именно поэтому наиболее устойчивые примеры послевоенного примирения связаны не только с дипломатическими договорённостями, но и с готовностью государств признать ответственность за совершённые в прошлом действия.

В этом контексте особое значение приобретает заявление помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, сделанное на специальной сессии «Язык мира и борьба с дезинформацией» в рамках Бакинской платформы диалога по вопросам культуры и медиа.

Гаджиев подчеркнул, что Армения и армянское общество должны принести извинения азербайджанцам, которые на протяжении трёх десятилетий были лишены возможности вернуться в родные края.

«Есть определённые события, которые мы не можем стереть из истории. Однако мы не намерены брать реванш. Для установления вечного мира необходимо продолжать предпринимать шаги и выдвигать инициативы. Армения должна принести извинения азербайджанскому народу», — заявил он.

В этих словах содержится принципиальный политический тезис. Азербайджан, восстановивший свою территориальную целостность и суверенитет, ставит вопрос об исторической ответственности уже не в условиях продолжающегося территориального противостояния, а в контексте построения будущих отношений с Арменией.

Подобная постановка вопроса имеет многочисленные исторические прецеденты. Причём признание ответственности далеко не всегда становилось следствием политического принуждения. Нередко оно свидетельствовало о зрелости государства и его готовности пересмотреть собственное отношение к прошлому.

В декабре 1970 года канцлер ФРГ Вилли Брандт прибыл в Варшаву для подписания договора, закреплявшего признание послевоенных границ Польши. Однако в историю этот визит вошёл благодаря жесту, не предусмотренному дипломатическим протоколом. Перед памятником героям восстания в Варшавском гетто Брандт неожиданно опустился на колени, отдавая дань памяти жертвам нацизма. Сам канцлер был противником гитлеровского режима и провёл годы в эмиграции. Но он понимал разницу между личной виной и исторической ответственностью государства. Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию в Германии, однако впоследствии стал символом европейского примирения. Признав преступления прошлого, Германия не утратила достоинства, а укрепила свою международную легитимность.

Другой пример — Япония. В августе 1995 года премьер-министр Томиити Мураяма официально признал, что колониальная политика и военная агрессия его страны причинили огромные страдания народам Азии, и принёс искренние извинения. В 2010 году премьер Наото Кан отдельно извинился перед корейским народом за японское колониальное господство в 1910–1945 годах. Эти заявления не устранили исторических разногласий между Японией и её соседями. Однако они создали политическую основу для диалога, который без признания ответственности неизбежно сталкивался бы с ещё более глубоким недоверием.

Ещё более показателен опыт Германии и Намибии. В 2021 году Берлин официально признал геноцид народов гереро и нама, совершённый германскими колониальными властями в 1904–1908 годах. Германия попросила прощения и предложила выделить 1,1 миллиарда евро на программы восстановления и развития. При этом Берлин отказался рассматривать финансовую помощь как юридические репарации. Переговоры осложнились разногласиями с представителями пострадавших общин, а согласование окончательных договорённостей затянулось. Тем не менее сам факт признания преступлений более чем столетней давности продемонстрировал, что историческая ответственность государства не исчезает со сменой поколений.

Признание причинённых страданий не унижает государство, а свидетельствует о способности его политической системы выходить за пределы национальных мифов. Для Азербайджана этот вопрос имеет особое значение: сотни тысяч граждан страны десятилетиями жили вдали от родных земель. Для целого поколения изгнание стало не эпизодом истории, а повседневной реальностью. Утрата домов, разрушение населённых пунктов, невозможность вернуться к могилам предков — всё это невозможно перечеркнуть одним мирным соглашением.

Сегодня Азербайджан восстановил территориальную целостность и суверенитет, не имеет территориальных претензий к Армении и выступает за нормализацию отношений. Следовательно, требование исторического признания выдвигается не ради пересмотра итогов конфликта. Его смысл заключается в создании моральной основы будущего сосуществования.

Опыт Германии показывает, что признание ответственности совместимо с укреплением государства. Японский опыт демонстрирует, насколько трудно добиться общественного консенсуса даже после официальных извинений. История германо-намибийских отношений подтверждает, что историческое примирение может требовать усилий нескольких поколений.

Южный Кавказ получил возможность построить принципиально иную систему отношений, и её устойчивость будет зависеть не только от дипломатических договорённостей, но и от готовности армянского общества отказаться от политической культуры вечной вражды и идей реваншизма.

Азербайджан сделал выбор в пользу мира. Извинения Армении перед азербайджанским народом могли бы стать важным шагом навстречу этому выбору.

В конечном счёте зрелость государства определяется не его способностью защищать любую страницу собственной истории, а готовностью признавать те её страницы, которые не делают ему чести. Прошлое изменить невозможно. Но Армения может лишить трагическое прошлое власти над будущим двух народов.