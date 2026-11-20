В Азербайджан доставили двух граждан страны, задержанных за рубежом по подозрению в причастности к террористической группировке «Вилаят Хорасан».

Как сообщает Служба государственной безопасности Азербайджана, в ходе оперативно-следственных мероприятий было установлено, что Юнус Мехман оглу Абдурахманов выехал за границу 15 ноября 2025 года и вступил там в группировку «Исламское государство — Вилаят Хорасан».

По данным следствия, его разместили в специально оборудованном скрытом лагере пещерного типа в горной местности, обеспечили огнестрельным оружием и боеприпасами. Он также проходил военную подготовку для совершения террористических и диверсионных актов. В результате специальных оперативных мероприятий Абдурахманов был задержан.

Кроме того, другой участник этой террористической группировки Абдулла Яшар оглу Гасанбейов отправился в иностранное государство с намерением участвовать в военных операциях против правительственных сил этой страны. На основании информации, предоставленной азербайджанской стороной, он был задержан в ходе совместных мероприятий с правоохранительными органами соответствующего государства во время передвижения по скрытому маршруту.

По указанным фактам Юнус Абдурахманов привлечён к ответственности в качестве обвиняемого по статье 283-1.3 Уголовного кодекса Азербайджана, а Абдулла Гасанбейов — по статьям 29 и 283-1.3 УК.

По решению суда в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по уголовным делам продолжаются следственно-оперативные мероприятия.