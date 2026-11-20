Министр обороны Германии Борис Писториус принес извинения заместителю шефа Пентагона Элбриджу Колби после того, как назвал его критику дальнобойных ударов Украины по России «глупой».

Об этом сообщает Politico.

Писториус сообщил, что в среду вечером поговорил по телефону с Колби. По его словам, ему пришлось принести извинение «за свой выбор слов». При этом позиция по ударам Украины осталась неизменной, подчеркнул глава военного ведомства.

Министр признал, что его формулировка была неуместной. Он подчеркнул, что, отвечая на вопрос на английском языке, неправильно подобрал слова.