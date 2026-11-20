Американская администрация информировала европейских и украинских чиновников, что Вашингтон хочет от Киева достижения мирного соглашения с Россией до начала января.

Об этом сообщила со ссылкой на четыре источника газета Financial Times (FT).

По ее информации, Белый дом рассчитывает заключить сделку до того, как Демократическая партия установит контроль над Конгрессом США.

«Американцы сильно давят, и существует обеспокоенность, что для того, чтобы приблизиться к достижению соглашения, потребуются огромные уступки со стороны Украины», — сказал один европейский чиновник изданию по итогам встречи с участием спецпосланников президента США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера.

Газета цитирует двух неназванных американских чиновников, которые также предположили, что Трамп может провести переговоры с европейскими лидерами о завершении конфликта во время саммита Группы двадцати. Он должен пройти в Майами в середине декабря. При этом Financial Times также приводит слова высокопоставленного представителя Франции, который сказал, что переговоров с ЕС по теме Украины в рамках «двадцатки» не будет, если на них не пригласят Украину.