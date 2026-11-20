Премьер-министр Польши Дональд Туск уведомил НАТО об инциденте с ракетами и дроном на территории страны и получил в ответ заверения в солидарности, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

«Провёл переговоры с Дональдом Туском по поводу серьёзных нарушений воздушного пространства Польши минувшей ночью. В ответ на произошедшее в воздух были подняты истребители НАТО.

Мы выражаем солидарность с Польшей и продолжим укреплять наши возможности по сдерживанию угроз и обороне.

Этот инцидент представляет очевидную опасность и является следствием продолжающейся войны России против Украины. Я осуждаю российские атаки, а также продолжающуюся войну.

Мы сохраняем единство как союзники и продолжим поддерживать Украину», — написал Рютте в соцсети X.