Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин согласились, что искусственный интеллект (ИИ) не должен самостоятельно принимать решения о проведении крупных военных операций.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью телеканалу CNBC.

«Я думаю, очень важно, что президент Трамп и председатель Си договорились о том, что человек всегда должен участвовать в принятии любых военных решений, связанных с искусственным интеллектом, и что ИИ нельзя позволять автономно осуществлять крупные военные операции», — сказал он.

По словам Бессента, лидеры США и Китая также провели обстоятельное обсуждение мер по сдерживанию распространения ядерного оружия. Кроме того, на прошедшей встрече поднимались вопросы торговой политики и развития искусственного интеллекта.