Евросоюз впервые с 2024 года выделил средства на закупки вооружений по новым контрактам для Украины из Европейского фонда мира (ЕФМ), сумма составила €1 млрд.

Об этом сообщил Совет ЕС.

«Совет ЕС одобрил два решения, которые позволили выделить новую военную помощь Украине из Европейского фонда мира объемом €1 млрд для совместных закупок беспилотников, средств ПВО, боеприпасов, средств РЭБ и радаров», — говорится в заявлении.

Эти вооружения должны поступить в зону боевых действий до конца 2027 года.

Два года назад правительство Виктора Орбана, занимавшего тогда пост премьер-министра Венгрии, заблокировало все выплаты по линии этого фонда. Правительство Петера Мадьяра весной 2026 года вето отменило.