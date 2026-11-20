Размещенные в Польше зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot приведены в боевую готовность, заявил польский вице-премьер и глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, передает RMF24.

«Были задействованы системы Patriot, расположенные вокруг аэропорта Ясёнка в Жешуве и вблизи Свидника в Люблинской области. Аналогичным образом были активированы наземные системы POPRAD и Pilica Plus. В операции также участвуют вертолеты, которые продолжают действовать в воздухе, а также три бригады Сил территориальной обороны», — заявил Косиняк-Камыш.

По словам Косиняка-Камыша, на территории Польши упали обломки двух ракет и, предположительно, реактивный БПЛА. Одна ракета упала в населенном пункте Новы-Липовец Люблинского воеводства, еще одна — в Руднике-над-Саном Подкарпатского воеводства, а реактивный БПЛА, предположительно, обнаружили в Руднике-над-Саном. Позднее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что это были российские объекты.