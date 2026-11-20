С вечера 22 ноября до утра 23 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди. В некоторых районах полуострова не исключено кратковременное усиление осадков. Об этом говорится в сообщении в Национальной гидрометеорологической службе.

Отмечается, что с вечера 21 ноября до утра 23 ноября в северных и западных районах Азербайджана местами ожидаются переменные осадки.

Местами осадки могут усилиться, ожидаются грозы, а в горных территориях возможен снег.

В связи с осадками возможно повышение уровня воды в реках, на некоторых горных реках не исключены сели.