Россия приветствует продолжение процесса нормализации межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией и готова оказывать сторонам содействие по широкому спектру вопросов.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, устойчивый мир между Баку и Ереваном является одним из ключевых факторов стабильности и процветания Южного Кавказа, в чём заинтересованы не только страны региона, но и их соседи — Россия, Иран и Турция.

Захарова напомнила, что нынешний этап армяно-азербайджанского урегулирования начался по инициативе российской стороны в 2020 году. По её утверждению, благодаря активному участию Москвы удалось достичь значимых результатов на основе трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении, заключённых в 2020–2022 годах.

Она отметила, что эти договорённости предусматривали работу над мирным договором, разблокированием транспортных и экономических связей, делимитацией и демаркацией границы, а также установлением контактов между гражданскими обществами двух стран.

«Все эти наработки, конечно, актуальны сегодня — ни одна из сторон свою подпись под договорённостями не отзывала», — подчеркнула представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, сейчас Баку и Ереван предпочитают вести прямой диалог, и Москва уважает этот выбор, сохраняя готовность оказать содействие, если такая помощь будет востребована.