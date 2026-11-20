Когда бывший высокопоставленный чиновник начинает публично критиковать внешнеполитический курс, который сам ещё недавно помогал формировать, к его словам стоит прислушаться. Особенно если речь идёт об Армене Григоряне, возглавлявшем Совет безопасности Армении с 2018 по 2026 год. Его статья «Иллюзия членства в ЕС» заслуживает внимания не столько из-за критики европейских устремлений Еревана, сколько из-за выводов, к которым пришёл человек, непосредственно участвовавший в принятии стратегических решений.

С 2021 года Григорян был одной из ключевых фигур, занимавшихся формированием мирной повестки с Азербайджаном и разработкой концепции «Реальная Армения». Он прекрасно знает, как устроены переговоры, чего стоят обещания внешних партнёров и насколько ограничены возможности небольшой страны, расположенной на пересечении интересов крупных держав. Поэтому многие его оценки выглядят убедительнее привычных рассуждений армянских политиков о европейском будущем.

Главный тезис бывшего секретаря Совбеза предельно прост: Ереван «путает желаемое с возможным». Армении предлагают перспективу членства в Евросоюзе, не объясняя, каким образом она должна быть реализована и кто возьмёт на себя ответственность за экономические и политические последствия этого выбора.

В самом деле, полноценное вступление Армении в ЕС представляется крайне маловероятным. Здесь сходятся географические, экономические и политические препятствия. Страна не имеет общей границы с Евросоюзом, глубоко интегрирована в российскую экономику, зависит от внешних энергетических поставок и находится в регионе, где интересы Брюсселя далеко не являются определяющими.

При этом сама европейская перспектива уже превратилась во внутриполитический инструмент. Обществу предлагают красивую цель, достижение которой зависит прежде всего от решений, принимаемых далеко за пределами Армении.

Но есть и другой аспект, который выходит за рамки рассуждений Григоряна. Речь о роли Франции.

Париж давно стремится закрепиться на Южном Кавказе в качестве самостоятельного центра влияния. При этом собственные геополитические интересы французская дипломатия нередко представляет как часть общеевропейской политики. Подобное смешение национальных амбиций с интересами Евросоюза создаёт у Еревана опасное впечатление, будто поддержка Франции автоматически означает готовность всей Европы обеспечить Армении политические, экономические и военные гарантии.

Между тем Франция и Европейский союз — далеко не одно и то же. У государств ЕС различаются интересы, представления о безопасности и подходы к Южному Кавказу. И далеко не все европейские столицы готовы превращать Армению в площадку для геополитического соперничества.

Именно здесь возникает опасность повторения украинского сценария. Разумеется, история Украины и положение Армении существенно различаются. Однако общая проблема заключается в разрыве между масштабом внешнеполитических амбиций и реальными возможностями государства. Когда маленькой стране предлагают участвовать в противостоянии крупных игроков, не предоставляя надёжных гарантий безопасности, расплачиваться за последствия приходится прежде всего её собственному населению.

Григорян фактически предупреждает об этом, напоминая, что предыдущие попытки Еревана резко изменить внешнеполитическую ориентацию заканчивались усилением зависимости от России. Так произошло в 2013 году, когда вместо ожидавшегося соглашения об ассоциации с ЕС Армения объявила о намерении присоединиться к Таможенному союзу.

Сегодня ставки ещё выше. Бывший секретарь Совбеза обращает внимание на энергетическую уязвимость страны. Попытка полностью согласовать армянскую политику с европейскими санкциями способна осложнить отношения одновременно с Россией и Ираном — двумя важнейшими поставщиками энергоресурсов и экономическими партнёрами Еревана.

Получается парадокс: стремясь избавиться от одной зависимости, Армения рискует лишиться существующих экономических преимуществ, так и не получив взамен полноценного доступа к европейскому рынку и гарантий безопасности.

Но наиболее существенная часть рассуждений Григоряна касается региональной политики.

Армения не существует в географическом вакууме. Её ближайшие соседи — Азербайджан, Турция, Иран и Грузия. Именно от отношений с ними во многом зависят транспортные связи, торговля, энергетика и перспективы экономического развития страны.

Примечательно, что бывший секретарь Совбеза отдельно выделяет заинтересованность Азербайджана и Турции в региональных механизмах сотрудничества. В частности, он упоминает формат «3+3», предполагающий решение проблем Южного Кавказа при непосредственном участии государств региона. Десятилетиями армянская политическая элита пыталась искать гарантии безопасности у внешних покровителе: сначала основная ставка делалась на Россию, теперь всё больше надежд связывают с Западом. Однако такая логика сохраняет прежнюю проблему: будущее государства вновь оказывается поставлено в зависимость от чужих стратегических интересов.

Григорян предлагает отказаться от этого подхода. По его выражению, необходимо заменить «зависимость от немногих зависимостью от многих». Иными словами, расширять круг партнёров, не превращая отношения ни с одним из них в безальтернативные.

Здесь уместно вспомнить старую пословицу: ближний сосед лучше дальнего родственника. Для Армении это не просто житейская мудрость, а вполне конкретный экономический расчёт. Мир с Азербайджаном, нормализация отношений с Турцией и открытие региональных коммуникаций способны принести результаты, которые не требуют десятилетий ожидания решения европейских институтов.

Возможность участвовать в транспортных маршрутах, развивать торговлю с соседями и снижать расходы на перевозки имеет куда более осязаемую ценность, чем обещание когда-нибудь стать частью Евросоюза.

Разумеется, Армения вправе самостоятельно определять свою внешнюю политику. Ни Баку, ни Анкара не должны выбирать за Ереван его международных партнёров. Но проблемы начинаются тогда, когда европейская интеграция превращается из инструмента развития в самоцель, ради которой руководство страны готово жертвовать отношениями с соседями и уже существующими экономическими связями.

В этом и заключается главный политический смысл предупреждения Григоряна. Человек, много лет отвечавший за безопасность Армении, фактически призывает отказаться от внешнеполитических иллюзий и вернуться к оценке реальных возможностей государства.

Для армянского общества это серьёзный повод задуматься, куда ведёт страну нынешняя политическая риторика. В Брюсселе и Париже могут обсуждать перспективы европейской интеграции сколько угодно, но ни один европейский политик не сможет изменить географическое положение Армении. Азербайджан и Турция останутся её соседями независимо от того, какие декларации будут приняты в Ереване и сколько обещаний прозвучит из европейских столиц.

Именно поэтому прочный мир, открытые коммуникации и взаимовыгодное сотрудничество с ближайшими соседями представляются наиболее надёжной основой для укрепления армянской государственности. Не исключающей связей с Западом, а позволяющей развивать их без превращения собственной страны в инструмент чужого геополитического соперничества.

В конечном счёте, будущее Армении определяется не расстоянием до Брюсселя, а её способностью договориться с Баку и Анкарой.