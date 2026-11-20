Власти Румынии отказали в оформлении въездных виз юным российским тхэквондистам, планировавшим принять участие в ноябрьском чемпионате Европы для спортсменов не старше 14 лет.

Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по тхэквондо Вадим Иванов.

Чемпионат Европы по тхэквондо для спортсменов не старше 14 лет (European Cadets Championships) пройдет с 26 по 28 ноября в Бухаресте.

«Сборная России пропустит это первенство Европы, — рассказал Иванов. — Старший тренер кадетской сборной России известил меня о получении сообщения от консула, в котором говорится, что в соответствии с инструкциями, полученными из Бухареста, консульство Румынии не будет принимать и обрабатывать заявления на визу от спортсменов из нашей федерации тхэквондо».

Посол Румынии Кристиан Истрате в пятницу вызван в МИД РФ, ему заявлен протест из-за недопуска российских детей-спортсменов на первенство Европы по тхэквондо.