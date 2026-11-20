Как известно, война не заканчивается тогда, когда смолкают пушки. Ее отголоски слышны спустя годы, а порой и десятилетия. Последствия войны проявляются по-разному: от приглушенного рыдания матери по погибшему сыну до гибели невинных мирных жителей от незримой угрозы, скрытой под землей.

8 ноября Азербайджан отметил шестую годовщину Победы в Отечественной войне. Однако завершение боевых действий не означает, что все последствия конфликта остались в прошлом. По официальным данным, зарегистрированы 4010 азербайджанских граждан, пропавших без вести в результате Карабахской войны. За этими цифрами стоят годы мучительного ожидания и надежда родственников, многие из которых ждут ответов уже более трех десятилетий. Другая, не менее актуальная, проблема связана с минной опасностью, которая продолжает уносить жизни людей и препятствует возвращению бывших вынужденных переселенцев в родные дома.

Вот и сегодня помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев вновь заострил внимание на этих двух вопросах.

«Азербайджан по-прежнему ожидает от Армении раскрытия мест расположения более 200 массовых захоронений. Мы также ожидаем передачи карт минных полей, заложенных в 2020–2023 годах вдоль бывшей линии соприкосновения протяженностью более 440 км и глубиной 2 км», — написал он на своей странице в социальной сети X.

Гаджиев подчеркнул, что наряду с минной опасностью проблема пропавших без вести остается одним из самых тяжелых гуманитарных последствий войны. После освобождения азербайджанских территорий были обнаружены 32 массовых захоронения. Работы по извлечению останков и установлению личностей погибших продолжаются, однако местонахождение более 200 других захоронений по-прежнему неизвестно.

Эти проблемы никак не связаны с так называемыми уступками, которыми армянские реваншисты пытаются шантажировать собственные власти. Речь идет исключительно о гуманитарных вопросах, и правительство Армении вполне может, не оглядываясь на внутренних оппонентов, предоставить сведения о судьбе пропавших без вести, указать места захоронений и передать Баку достоверные карты минных полей. Более того, это обязательство, предусмотренное самим мирным документом. 8 августа 2025 года в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа была подписана совместная декларация, а министры иностранных дел Азербайджана и Армении парафировали текст мирного соглашения. Его 9-я статья предусматривает сотрудничество по вопросам пропавших без вести и насильственных исчезновений, включая обмен информацией, поиск и возвращение останков, а также проведение необходимых расследований.

С февраля 2025 года между государственными комиссиями Азербайджана и Армении по делам пропавших без вести поддерживаются прямые контакты, проводятся встречи и осуществляется обмен информацией. Однако эти вопросы до сих пор остаются нерешенными. В ходе контактов армянская сторона обещала предоставить сведения о местонахождении и координатах более 200 захоронений, включая массовые, но обещание не выполнено.

Возникает резонный вопрос: если Ереван ранее отрицал наличие соответствующей информации, каким образом он смог обещать передачу конкретных координат? Это ставит под сомнение искренность прежних заявлений армянской стороны. О наличии информации свидетельствуют и заявления бывших высокопоставленных армянских военных: бывший заместитель министра обороны Армении Гагик Мелконян, Самвел Бабаян и другие представители военного руководства говорили, что знают места захоронения пропавших без вести азербайджанских военнослужащих. Однако эти сведения Баку так и не были переданы.

Отдельного ответа требует судьба 54 азербайджанских граждан, информация о которых была передана армянской стороне и которые были зарегистрированы Международным комитетом Красного Креста. Останки 17 человек возвращены, тела еще 33 человек, которые, согласно имеющейся информации, скончались в местах содержания под стражей, до сих пор не переданы. Судьба оставшихся четырех также не установлена. Получается, что даже в отношении людей, пребывание которых в плену было зафиксировано международной гуманитарной организацией, полной ясности нет.

Раскрытие мест захоронений важно не только для возвращения останков родственникам. Судебно-медицинские и ДНК-экспертизы позволяют установить обстоятельства гибели людей, выявить следы пыток и другие признаки насильственной смерти, а значит, могут способствовать расследованию возможных военных преступлений против азербайджанских военнослужащих и гражданского населения. Не исключено, что нежелание раскрывать эти сведения связано с опасениями установления ответственности за подобные преступления.

На этом фоне особенно странно выглядит международная конференция «Судьба пропавших без вести: гуманитарный диалог и сотрудничество», проходящая 19–20 ноября в Ереване. Мероприятие организовано аппаратом Совета безопасности Армении, МИД и Армянским обществом Красного Креста. В нем принимают участие Никол Пашинян, Ален Симонян, Арарат Мирзоян и другие официальные лица. Но если оно не проливает свет на судьбы почти четырех тысяч азербайджанцев и не приближает передачу информации об их захоронениях, то ради чего оно проводится? Более того, по информации армянской газеты «Грапарак», родственникам пропавших без вести военнослужащих предложили принять участие в конференции делегацией всего из пяти человек, причем список участников самостоятельно составила Служба национальной безопасности Армении.

В связи с этим стоит напомнить, что президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к участникам IV международной конференции «Укрепление доверия и развитие эффективных механизмов в решении проблемы пропавших без вести лиц» в формате Бакинского диалога, состоявшейся 7 октября 2026 года, вновь призвал Армению предоставить информацию о пропавших без вести, открыть архивы и передать документы о местах захоронений. Глава государства также предложил создать специальный механизм по этой проблеме в рамках ООН. При этом он выразил недовольство результатами многолетней деятельности Международного комитета Красного Креста: тысячи семей продолжают ждать ответов, а судьба даже официально зарегистрированных организацией военнопленных остается невыясненной. Это заставляет задуматься об эффективности существующих международных гуманитарных механизмов.

Не менее остро стоит вопрос минной опасности. Он непосредственно связан и с поиском пропавших без вести: обнаружение взрывных устройств вблизи некоторых массовых захоронений осложняет поисковые работы и создает угрозу для специалистов. Поэтому достоверные карты минных полей необходимы не только для безопасности населения, но и для установления судеб погибших.

В Армении неоднократно заявляли, что все имеющиеся карты переданы Азербайджану. В частности, в январе 2024 года армянская сторона сообщила о передаче восьми дополнительных документов, утверждая, что ранее Баку получил 972 карты. Однако Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) неоднократно указывало на их низкую точность и неполноту. Еще в декабре 2021 года глава агентства Вугар Сулейманов оценил точность переданных материалов примерно в 25 процентов. В апреле 2024 года аналогичные претензии были высказаны в отношении дополнительных документов. В июле 2026 года глава ANAMA вновь подтвердил, что достоверность первоначально переданных карт составляет лишь 25 процентов, а новых подвижек в вопросе предоставления дополнительных материалов нет.

Особую тревогу вызывает отсутствие полноценной информации о минных полях вдоль бывшей линии соприкосновения, сформировавшейся после 2020 года. Масштаб проблемы наиболее отчётливо проявился после антитеррористической операции в сентябре 2023 года, когда на освобождённых территориях было обнаружено более 500 тысяч мин. Фактически за три года после 44-дневной войны было установлено больше взрывных устройств, чем за период после первой Карабахской войны. Саперы продолжают находить мины и самодельные устройства-ловушки не только на бывших военных позициях, но и вблизи жилых массивов, вдоль дорог, в лесах, на сельскохозяйственных угодьях и даже на сельских кладбищах. Угроза затрагивает не только военнослужащих, но и мирных жителей, возвращающихся на родные земли.

Азербайджан, со своей стороны, продолжает привлекать внимание международного сообщества к этим вопросам. В 2025 году представители Общественного объединения «Семьи пропавших без вести Карабаха» провели акцию у памятника «Сломанный стул» перед европейской штаб-квартирой ООН в Женеве, а в октябре 2026 года акции прошли в Брюсселе перед Европейским парламентом и учреждениями ЕС. В том же месяце общественное объединение «Фотоклуб Gilavar» организовало фотовыставки в восьми европейских городах: Женеве, Брно, Любляне, Сараево, Загребе, Зальцбурге, Риме и Милане. Главными требованиями этих мероприятий стали предоставление достоверных карт минных полей и раскрытие судьбы пропавших без вести азербайджанцев.

Исследуя все эти факты, невольно задаешься вопросом: что это — дешевая месть исподтишка со стороны армянских властей? Желание продолжать причинять боль азербайджанскому народу даже после завершения боевых действий? Судить о реальных мотивах Еревана без прямых доказательств нельзя. Но многолетнее затягивание решения вопросов, от которых зависят человеческие жизни, неизбежно порождает подобные вопросы. Предоставление информации о пропавших без вести, открытие архивов, указание мест массовых захоронений и передача достоверных минных карт не являются политическими уступками, и это не имеет отношения к вопросу об изменении Конституции Армении, который вновь актуализировался в последние дни. Это элементарная ответственность перед людьми, пострадавшими от войны.

Война продолжается до тех пор, пока матери не знают, где похоронены их сыновья, пока семьи ждут вестей о пропавших без вести, а мины продолжают уносить жизни мирных жителей. Пока это так, говорить о полноценном мире преждевременно. Азербайджан ждет от Армении не очередных конференций и обещаний, а правды и конкретных действий: истинная приверженность миру проверяется не словами, а поступками.