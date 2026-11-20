На протяжении всего армяно-азербайджанского конфликта находились зарубежные политики, горе-эксперты и общественные деятели, которые, нагло игнорируя справедливую позицию Азербайджана, ставшего жертвой армянской агрессии, всеми неправдами пытались оправдать действия Еревана. Сепаратистское движение, а затем оккупацию 20 процентов азербайджанских земель они представляли то как борьбу за самоопределение, то как вынужденный ответ на якобы агрессивную политику Баку. А некоторые и вовсе умудрялись облачить неприкрытый сепаратизм в религиозные одеяния.

Мол, конфликт носит религиозный характер, а азербайджанцы-мусульмане поставили перед собой цель — уничтожить армян-христиан. Подобная риторика не только искажает суть конфликта, но и сознательно разжигает межрелигиозную неприязнь. И сегодня находятся люди, которые продолжают использовать эту примитивную схему для дискредитации Азербайджана.

Один из таких деятелей — президент международной организации Christian Solidarity International (CSI) Джон Эйбнер. Накануне он вновь дал о себе знать, выступив на слушаниях Комиссии по правам человека имени Тома Лантоса в Конгрессе США на тему «Всемирные преследования христиан: ответ на новые вызовы».

Казалось бы, площадка предназначена для обсуждения реальных проблем религиозной свободы. Однако Эйбнер, как и следовало ожидать, не упустил возможности в очередной раз разродиться инсинуациями в адрес Азербайджана.

По словам Эйбнера, президент Ильхам Алиев, возобновляя угрозы войны, требует подчинения Армении и её интеграции в тюрко-мусульманскую сферу влияния как цену мира.

Далее последовали привычные апокалиптические картины. Эйбнер задался вопросом, куда исчезли армянские христиане Нахчывана, Баку, Сумгайыта и Гянджи, вновь связав судьбу этих общин с якобы целенаправленным уничтожением христианского присутствия в Азербайджане.

Не обошлось и без давно набивших оскомину штампов о «геноцидной этнической чистке», девятимесячной «блокаде», сирийских джихадистах и турецкой угрозе. Даже Отечественная война 2020 года в его изложении превратилась в войну Азербайджана против Армении, хотя боевые действия велись на международно признанной территории Азербайджана, находившейся под армянской оккупацией. Видимо, для Эйбнера география и международное право имеют значение лишь до тех пор, пока не противоречат армянской пропаганде.

Завершил своё выступление он вполне предсказуемым выводом: «Христианская Армения сталкивается с серьёзной экзистенциальной угрозой». Иными словами, слушания о преследовании христиан в разных уголках мира вновь превратились в площадку для продвижения армянской политической повестки.

Особое внимание Эйбнер уделил Армянской апостольской церкви, утверждая, что происходящее вокруг неё в Армении также связано с давлением Турции и Азербайджана. Таким образом, даже внутриполитические процессы в соседней стране он умудряется вписать в собственную концепцию противостояния мусульманского и христианского миров. Удобная позиция: куда ни посмотри, всюду мерещится тюрко-мусульманская угроза.

Впрочем, ничего нового и удивительного в поведении Эйбнера нет. Ещё в декабре 2020 года, после завершения Отечественной войны, он в интервью собственной организации рассуждал о том, что противостояние Азербайджана и Армении неизбежно становится конфликтом мусульман и христиан.

По его словам, азербайджанцы используют разрушение христианских символов как военную тактику, называл Турцию проводником пантюркизма и панисламизма, а также пугал возможностью превращения конфликта в открытый джихад.

Но, пожалуй, самое интересное в этой истории — тесные отношения Эйбнера с Армянским национальным комитетом Америки (ANCA), одной из наиболее одиозных армянских лоббистских организаций. Здесь уже многое становится понятнее. В октябре 2025 года CSI получила от ANCA Western Region награду Human Rights Champion Award. Сам Эйбнер лично присутствовал на церемонии и принимал награду от имени организации.

В своей благодарственной речи он подчеркнул, что, хотя сам не является армянином, его с армянами объединяет христианская вера. Само по себе это вполне естественно. Гораздо интереснее другое: Эйбнер не только не ограничился выражением религиозной солидарности, но и сравнил борьбу армян с противостоянием Давида и Голиафа. Получается, руководитель международной правозащитной организации не просто говорит о защите христианских ценностей, а фактически становится на сторону одной из сторон конфликта. И делает это на церемонии награждения, организованной армянским лобби. И этот факт наводит на определённые размышления.

Впрочем, и сама ANCA не скрывает, за что именно чествует организацию Эйбнера. В своих материалах она прямо указывает на кампанию «Stop the New Armenian Genocide», продвижение армянской позиции по Карабаху и участие CSI в лоббистских инициативах на Капитолийском холме.

Более того, в своей речи Эйбнер отдельно поблагодарил руководителя ANCA Арама Амбаряна и его команду, заявив, что они прекрасно выполняют свою работу. Получается весьма занятная картина: международная христианская организация получает награду от армянского лобби за продвижение его политической повестки, а её руководитель публично выражает признательность тем, кто эту повестку формирует и продвигает.

Особенно примечательно, что в своей речи Эйбнер назвал ANCA одной из уникальных армяно-американских организаций, имеющих глубокие исторические связи с Арменией. Иными словами, он не просто оказался на торжественном мероприятии в качестве почётного гостя. Он открыто подчеркнул особую близость с армянской организацией и выразил поддержку её деятельности. После этого заявления о беспристрастности его оценок армяно-азербайджанского конфликта выглядят, мягко говоря, неубедительно.

Так кто же такой Джон Эйбнер — независимый защитник религиозных свобод или деятель, который под вывеской христианской солидарности последовательно продвигает интересы армянского лобби? Его заявления, выступления в Конгрессе, участие в мероприятиях ANCA дают на этот вопрос однозначный ответ.

Конечно же, никто не оспаривает право Эйбнера защищать христиан, выражать солидарность с армянским народом, но это не означает, что ему дозволено подменять исторические факты политическими лозунгами, а территориальный конфликт представлять как религиозную войну.

Удивляет другое: как можно, прикрываясь именем Бога, настолько откровенно обслуживать интересы политического лобби? Как можно говорить о христианской морали и одновременно разжигать религиозную неприязнь к целому народу?

Впрочем, ответ, возможно, гораздо проще, чем кажется. Эйбнер давно сделал свой выбор. Его публичные заявления, тесные отношения с ANCA, награда от армянского лобби и очередное выступление в Конгрессе складываются в достаточно красноречивую картину. И если это называется международной христианской солидарностью, то остаётся только посочувствовать тем, кто действительно нуждается в защите прав верующих.

Ведь настоящая христианская солидарность не предполагает лжи, избирательной памяти и обслуживания политических интересов. Но, похоже, в случае Эйбнера армянский «золотой телец» оказался куда привлекательнее христианских заповедей. А правду говорить ему действительно нелегко и неприятно. Тем более что за правду армянское лобби наград не вручает.