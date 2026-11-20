В аэропорту Баку таможенники обнаружили в туалете сверток, в котором пассажир спрятал часы, украшения и аксессуары известных брендов общей стоимостью более 59,5 тыс. манатов.

Как сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана, попытку тайного ввоза товаров в страну пресекли сотрудники Главного таможенного управления на воздушном транспорте в ходе оперативно-разыскных мероприятий и таможенного контроля.

Гражданин Азербайджана прилетел из Стамбула в Баку и следовал транзитом в Тбилиси. Его задержали при выходе из зоны таможенного контроля. Во время опроса пассажир рассказал, что спрятал в туалете аэропорта сверток с золотыми украшениями и часами.

При проверке в свертке обнаружили двое наручных часов, три браслета, пару серег и аксессуары. По факту проводится расследование.