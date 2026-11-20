В последние годы, особенно после победы в 44-дневной войне, Азербайджан заметно диверсифицировал свою внешнюю политику, отводя всё больше места сотрудничеству со странами Азии, в том числе Юго-Восточной. В этом контексте особое значение приобретают отношения с Вьетнамом. Будучи одной из наиболее динамично развивающихся экономик региона, Вьетнам и сам расширяет географию своих внешних связей. Для Баку сближение с Ханоем открывает дополнительные возможности в Юго-Восточной Азии, а для Вьетнама — на Южном Кавказе и на транспортных маршрутах, связывающих Азию с Европой.

Именно в этом контексте следует рассматривать официальный визит президента Ильхама Алиева во Вьетнам, начавшийся накануне. Он стал ответным на государственный визит То Лама в Баку в мае 2025 года, когда стороны приняли совместное заявление об установлении стратегического партнёрства. Обращает на себя внимание, что в совместном заявлении Баку и Ханой отдельно договорились содействовать развитию связей Азербайджана с АСЕАН и её государствами-членами. Поэтому для Баку сотрудничество с Вьетнамом открывает дополнительные возможности для развития связей и с другими странами Юго-Восточной Азии. То, что эти связи активно развиваются, свидетельствуют недавние официальные визиты в Азербайджан лидеров соседних с Вьетнамом Камбоджи и Лаоса. Что касается отношений с самим Вьетнамом, то здесь на передний план выходят энергетика, торговля и транспорт.

Говоря о сегодняшнем дне и перспективах двусторонних отношений, Баку и Ханой обращаются и к их истории. Именно она во многом определяет то, как обе стороны воспринимают друг друга сегодня. На встрече 20 ноября Ле Минь Хынг напомнил о поддержке, которую Азербайджан оказывал вьетнамскому народу в годы борьбы за независимость и объединение страны. В свою очередь, Ильхам Алиев отметил позицию Вьетнама во время 44-дневной войны, в том числе его поддержку Азербайджана в Совете Безопасности ООН. Для Баку и Ханоя это примеры солидарности в периоды, когда вопрос территориальной целостности имел для каждой из стран особое значение.

При этом у общей истории есть и вполне практическое продолжение. За советские годы в Азербайджане получили образование около пяти тысяч вьетнамских граждан, многие из них учились в Баку по нефтяным специальностям. Как отметил в Ханое Ле Минь Хынг, подготовленные в Азербайджане специалисты продолжают вносить вклад в развитие Вьетнама. Поэтому, когда сегодня стороны вновь обсуждают сотрудничество в нефтегазовой отрасли и подготовку кадров, они опираются на опыт, который складывался десятилетиями.

О том, как стороны намерены развивать это партнёрство, позволяют судить переговоры Ильхама Алиева с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом, состоявшиеся 20 ноября в Ханое. Прежде всего обращает на себя внимание заявление главы вьетнамского правительства о том, что в ближайшее время Вьетнам откроет посольство в Баку. Азербайджан, напомним, открыл своё посольство в Ханое ещё в 2013 году. Между тем после установления стратегического партнёрства уже возобновила работу межправительственная комиссия, а в июле 2025 года состоялось первое заседание совместного делового совета. Поэтому с большой долей уверенности можно сказать, что появление вьетнамского посольства в Баку даст Ханою возможность на постоянной основе работать с азербайджанскими ведомствами и поддерживать контакты между компаниями двух стран.

При этом вьетнамская сторона сама признаёт, что двусторонняя торговля пока остаётся скромной и устойчивого роста добиться не удалось. По данным правительства Вьетнама, в 2025 году товарооборот составил около 150 млн долларов, а за первые девять месяцев 2026 года — около 60 млн. На этом фоне особое значение имеет вопрос, какие товары могут обеспечить рост поставок. На переговорах в Ханое стороны обсудили возможность поставок азербайджанских нефтепродуктов во Вьетнам и далее, через его территорию, в другие страны Юго-Восточной Азии. Если переговоры приведут к контрактам, Вьетнам может стать для азербайджанских поставщиков одним из путей выхода на соседние рынки.

Со своей стороны, Ханой заинтересован в том, чтобы при содействии Баку развивать связи с другими странами региона Южного Кавказа. Именно в этой связи президент Ильхам Алиев указал на возможности Среднего коридора для вьетнамских компаний. Стороны обсудили и открытие прямых авиарейсов, что имело бы значение для деловых поездок и туризма.

В целом сотрудничество Азербайджана и Вьетнама открывает новые возможности для торговли между Южным Кавказом и Юго-Восточной Азией. И здесь есть основания для оптимизма. Поставки азербайджанских нефтепродуктов через Вьетнам и перевозки вьетнамских грузов по Среднему коридору могут со временем привлечь к сотрудничеству и соседние страны. По сути, именно такие инициативы придают практический смысл одному из приоритетов председательства Азербайджана в СВМДА — развитию связанности в Азии.