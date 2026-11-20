Министерство иностранных дел Дании вызвало посла России и сообщило о высылке военного атташе.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Ларс Лёкке Расмуссен.

По его информации, атташе должен покинуть страну в течение семи дней:

«Мы только что провели встречу с послом России в министерстве иностранных дел и сообщили ему о решении правительства об объявлении российского военного атташе персоной нон грата и его высылке из Дании. Военный атташе должен покинуть Данию в течение семи дней».

При этом Расмуссен заверил, что дипломатические отношения с Россией по-прежнему важны. По его словам, в «мире, полном неопределенности и конфликтов», важно уметь вести диалог.