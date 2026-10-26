Международное рейтинговое агентство Moody’s Ratings сохранило кредитный рейтинг Франции на уровне Aa3 с негативным прогнозом. При этом агентство предупредило, что политическая нестабильность может помешать стране сократить бюджетный дефицит и остановить рост государственного долга.

В Moody’s отметили, что Франция обладает развитой и диверсифицированной экономикой, а также сильными государственными институтами. Однако политические разногласия затрудняют принятие мер, необходимых для улучшения состояния государственных финансов.

По прогнозам агентства, в 2027 году государственный долг Франции превысит 120% ВВП. Для его стабилизации потребуются серьезные и последовательные бюджетные меры, в том числе после президентских выборов, запланированных на апрель–май 2027 года.

Сохранение рейтинга Aa3 предполагает, что в следующем году Франции удастся сократить бюджетный дефицит. Вместе с тем негативный прогноз указывает на сохраняющиеся риски ухудшения финансового положения страны.