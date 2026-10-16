Милли Меджлис в первом чтении принял законопроект о внесении изменений в закон «О Центральном банке Азербайджанской Республики».

Документ предусматривает усиление надзора за финансовыми институтами и входящими в их состав финансовыми группами в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.

Как сообщил депутат Вугар Байрамов, законопроект подготовлен с учётом рекомендаций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в частности рекомендаций 26 и 27, а также результатов пятого раунда оценки Азербайджана экспертным комитетом Совета Европы MONEYVAL.

По словам депутата, изменения направлены на повышение прозрачности финансового сектора, усиление подотчётности и совершенствование механизмов контроля за соблюдением требований законодательства.

Одним из ключевых нововведений станет применение консолидированного надзора, охватывающего финансовые группы в целом, а не только отдельные финансовые институты. Такой механизм будет распространяться на группы, в состав которых входят банки, местные и иностранные страховщики, занимающиеся накопительным страхованием жизни, перестраховщики, страховые посредники, инвестиционные компании, инвестиционные фонды и их управляющие, а также представительства иностранных инвестиционных фондов.

Согласно законопроекту, Центральный банк будет периодически оценивать риски отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, связанные с деятельностью финансовых институтов и групп. При этом будет учитываться в том числе риск несоблюдения ими требований законодательства.

Повторная оценка рисков будет проводиться при существенных изменениях в управлении или операционной деятельности финансового института либо финансовой группы. К таким обстоятельствам относятся реорганизация, смена бенефициарных владельцев, изменение видов деятельности, клиентской базы или географии работы.

Кроме того, повторная оценка предусмотрена в случае увеличения интенсивности операций или их объёма на 40% и более по сравнению с предыдущим календарным годом.

Интенсивность и периодичность надзорных мероприятий Центральный банк будет определять с учётом профиля рисков финансовых институтов и групп, эффективности их внутренних правил и контрольных механизмов, а также рисков, существующих на национальном уровне. В частности, будут учитываться угрозы отмывания преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия массового уничтожения.

Законопроект также закрепляет право Центрального банка запрашивать у финансовых институтов и групп документы и информацию, необходимые для проведения надзорных мероприятий. Запрошенные сведения должны предоставляться в сроки, установленные в письменном запросе регулятора.

Как отметил Байрамов, новые положения позволят более чётко закрепить полномочия Центрального банка в сфере риск-ориентированного надзора и расширить охват контрольных механизмов.

Законопроект был рассмотрен комитетом Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.