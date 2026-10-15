Стамбул переживает сильнейшее за 84 года наводнение – погибли три человека, более 2,7 тыс. жителей спасли из затопленных районов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным губернатора Стамбула Давута Гюля, в городе подтоплены около 1,3 тыс. домов, а количество осадков достигло 261 мм на квадратный метр. В час пик загруженность дорог доходила до 89%.

«На данный момент небольшие спасательные работы продолжаются в 14 районах», – сообщил Гюль.

Всего спасатели вывели из опасных зон 2 722 человека. Некоторых жителей эвакуировали на лодках, остальных – с помощью другого транспорта. Во всех 39 районах города людей, которым понадобилось временное жилье, разместили в государственных гостевых домах, гостиницах и других социальных учреждениях. Питание им обеспечивает Турецкий Красный Полумесяц.

В ликвидации последствий стихии участвуют 8 597 спасателей и других сотрудников экстренных служб. Еще около 38 тыс. человек привлечены в качестве вспомогательного персонала. Специальные группы проверяют школы, в том числе на предмет утечек электричества и других последствий непогоды.

Беременным сотрудницам государственных учреждений и людям с инвалидностью предоставили административный отпуск.

Тем временем Главное управление метеорологии Турции объявило желтый уровень опасности в 48 из 81 провинции страны. На значительной части территории ожидаются ливни и штормовой ветер с порывами до 80 км/ч.